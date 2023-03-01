Вчора відзначався День штурманської служби авіації Збройних сил України.

Президент України Володимиро Зеленський побажав українським бойовим льотчикам встановлення повного домінування Повітряних сил Збройних сил України в українському небі.

Як сказав глава держави під час вечірнього звернення до українців, 28 лютого відзначався День штурманської служби авіації Збройних сил України. "День тих фахівців наших сил оборони, від яких безпосередньо залежить ефективність української бойової авіації. Тисячі успішних вильотів і успішних авіаударів по позиціях ворога – це їхня заслуга, наших штурманів", - заявив Зеленський.

"Я вітаю вас, воїни, зі святом, бажаю повного домінування українських Повітряних сил в українському небі! Абсолютно справедливого домінування", - зазначив президент.

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