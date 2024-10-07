У той момент сім'я перебувала на відпочинку. Василь Особа наполягав, щоб дружина відвезла дітей на море.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла, як дізналася про загибель чоловіка Василя Особи на фронті.

Як поділилася Софія у Instagram, трагічну звістку з фронту їй сповістили телефоном. У цей момент жінка з дітьми Евою та Дмитром перебували на морі.

Софія пригадала, що чоловік наполягав, аби сім'я поїхала на відпочинок. Він тривав лише 1 день. Василь радів, що діти на морі, написав коротке повідомлення та просив зателефонувати, але вже наступого дня.

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"Ти казав їдь... Тепер ми їдемо до тебе. Я тобі скинула фото. І ти мені написав: "Відпочинь з малятами, моє золотко, завтра набери"... Я набрала, але ти не відповів… І тут дзвінок… і по голосу Андріяна я все зрозуміла і просила не говорити вголос, я не могла чути тої болі. А далі земля пішла з-під ніг", - поділилася Софія.

Жінка зазначила, що вона найбільше хвилювалася, як розповісти дітям про те, що росіяни вбили їхнього тата. "Сказала тата вбили м*скалі. Помста буде!", - додала Софія.

На фронті загинув зять Фаріон

Як повідомляв УНІАН, на фронті загинув укранський військовий Василь Особа. Він був зятем вбитої мовознавиці Ірини Фаріон.

Депутат Львівської облради від "Свободи" Йосиф Ситник уточнив, що Василь Особа загинув на Сіверському напрямку. Він був бійцем "Легіону Свободи", мінометником, старшим солдатом 4-го батальйону "Сила Свободи" Бригади НГУ "Рубіж".

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