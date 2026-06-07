Не лише бензин: у Криму виник дефіцит цукру, макарон та гречки

На тлі панічних настроїв жителі почали масово скуповувати базові продукти.

В окупованому Криму фіксують нові проблеми із забезпеченням населення товарами першої необхідності. Після повідомлень про дефіцит пального місцеві жителі дедалі частіше скаржаться на нестачу окремих продуктів у магазинах.

За інформацією, яку поширюють місцеві Telegram-канали та пабліки, на тлі панічних настроїв жителі почали масово скуповувати базові продукти. Найбільший попит спостерігається на цукор, рис, гречку, сіль, борошно, олію та макарони.

У результаті в окремих торгових точках уже з'явилися порожні полиці, а деякі товари тимчасово зникли з продажу.

Відео дня

Щоб стримати ажіотажний попит, частина магазинів запровадила обмеження на продаж соціально важливих продуктів. Покупцям дозволяють придбати не більше трьох одиниць одного товару в одні руки.

Серед причин ситуації називають як підвищений попит серед населення, так і труднощі з логістикою та постачанням продукції на півострів.

У соціальних мережах також поширюються відео з кримських магазинів, на яких видно напівпорожні полиці та відсутність окремих товарних позицій.

Дефіцит у окупованому Криму

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму вже діють обмеження на продаж бензину. Зокрема, російська окупаційна влада запровадила ліміти на купівлю пального марок АІ-95 та АІ-92, а частину запасів спрямовує насамперед для потреб комунального та соціального транспорту.

Пізніше стало відомо, що через атаки по російській нафтопереробній інфраструктурі, проблеми з бензином вже поширилися щонайменше на 15 суб’єктів РФ, включно з Москвою та Санкт-Петербургом.

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