За даними журналістів, Міністерство юстиції та його керівництво допомагають протиправним діям угруповання Іванющенка-Аврамова.

Чинний голова Міністерства юстиції Денис Малюська причетний до схем захоплення людьми Юрія Іванющенка та Івана Аврамова київського ринку "Столичний".

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому у середу, 27 січня, на сайті "Прямого"

У матеріалі розповідається, як поставлений Іванющенком директор "Столичного" Рустем Абдукадиров та його поплічники "розробили схему, за якою, фактично, перевели всю діяльність з реального власника майна – ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" на прокладку. Та стали вимивати з підприємства кошти".

За даними журналістів, замість того, аби припинити подібну діяльність, Міністерство юстиції та його керівництво, навпаки, допомагають протиправним діям угруповання Іванющенка-Аврамова.

"Денис Малюська особисто "заблокував" в реєстрі юридичних осіб зміну у якості директора ринку "Столичний" Рустема Абдукадирова і до цього часу не дає можливості іншим власникам ринку змінити керівника. Окрім того, Малюська включив "режим максимального сприяння" для Іванющенка щодо розгляду скарг останнього по ситуації із "Столичним". Попри те, що 95% скарг на дії державних реєстраторів зазвичай розглядаються у Міністерстві юстиції по декілька місяців, а в деяких випадках і років, для скарг Іванющенка в міністерстві - просто таки червона доріжка. Його скарги чомусь розглядаються буквально за декілька годин. І це попри протести і публічні заклики дотримуватися законності у роботі Офісу протидії (чи, все ж таки, сприяння?) рейдерству", - йдеться у матеріалі.

Ще один приклад. який наводять журналісти, це історія з павільйоном ринку, який на законних підставах отримав у власність один із кредиторів "Столичного", після того, як керівництво в особі Абдукадирова перестало виконувати фінансові зобов’язання.

"14 січня 2021 року… Абдукадиров оскаржив до Офісу протидії (сприяння) рейдерству перехід права власності вказаного вище об’єкта нерухомості до кредитора. І от тут для Іванющенка знову зіграла "карта Малюськи" – за дорученням міністра Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації "несподівано" відклала розгляд усіх інших, навіть “соціальних” справ, які не розглядалися роками, і в терміновому порядку призначила до розгляду скаргу ринку "Столичний". 21 січня згадана Комісія з повним порушенням порядку розгляду скарг, і навіть, схоже, Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", несподівано прийняла рішення у формі висновку про скасування всіх реєстраційних дій у наслідок стягнення іпотеки. Дуже ймовірно, що вказаний висновок був заздалегідь підготовлений та узгоджений Малюською з його ймовірними партнерами Іванющенком та Аврамовим", - пишуть журналісти.

Причому, за даними авторів тексту, такі дії відбуваються на фоні судової заборони, Мінюсту іншим особам "проводити, в тому числі скасовувати будь-які реєстраційні дії щодо об’єкту нерухомого майна павільйону "Овочі-Фрукти" оптового ринку сільськогосподарської продукції "Столичний".

Опитані виданням експерти у галузі кримінального права вважають, що все це нагадує спільний задум угруповання Іванющенка-Аврамова і міністра Малюськи. І що продовжуючи його реалізацію, міністр юстиції Денис Малюська діє зловживаючи наданою йому владою, умисно, всупереч інтересам служби, та в інтересах вказаного вище угрупування з метою отримання своїми спільниками неправомірної вигоди.

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Автор: УНІАН