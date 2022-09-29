У список потрапили міністри Михайло Федоров і Олександр Кубраков, а також математик Марина В'язовська.

Троє українець потрапили в рейтинг Time100 Next. Серед людей, які "змінюють майбутнє світу" виявилися два міністри Михайло Федоров і Олександр Кубраков, а також відома математик Марина В'язовська.

Про це повідомляє журнал TIME

У список "новаторів" Time вніс міністра цифрової трансформації Михайло Федоров. Його відзначили за внесок у впровадженні нових технологій. Федоров займає пост міністра з серпня 2019 року, а раніше він очолював передвиборний штаб нинішнього президента України Володимира Зеленського.

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Крім того, в рейтингу "лідерів" опинився міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він у 2019 році після виборів до Верховної Ради став народним депутатом від Партії "Слуга народу". Пізніше він очолив "Укравтодор", а в травні 2021 року зайняв пост міністра інфраструктури.

Також до рейтингу time внесли українську математика Марину В'язовську. Вона отримала найпрестижнішу математичну нагороду-медаль Філдса.

"Докази В'язовського тісно пов'язані з кодами виправлення помилок, які використовуються в стільникових телефонах, космічних кораблях та Інтернеті, і в один прекрасний день вони можуть встановити більш чіткі зв'язки у багатьох формах зв'язку", – сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Журнал TIME щорічно публікує рейтинг TIME100 Next. У список поточного року увійшли музиканти, медики, чиновники, лідери рухів, а також топ-менеджери компаній.

TIME визначив переможців рейтингу за п'ятьма категоріями: "творці", "феномени", "новатори", "лідери", "адвокати".

Як раніше повідомляв УНІАН, американський журнал TIME часто приділяє увагу Україні. В липні журнал вийшов з обкладинкою, на якій надруковано портрет першої леді України Олени Зеленської. Також у номері вийшла стаття, присвячена особистому досвіду Олени Зеленської збереження психічного здоров'я в умовах війни.

У вересні на обкладинку журналу Time потрапив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Керівництво Залужного дозволило українській армії адаптуватися до дій проти РФ, пише видання, "зараз ця ініціатива зробила ключовий поворот на користь України".

Дії України позначені як" штучна гра", коли замість заявленого наступу на півдні війська пішли в атаку на північному сході і застали РФ зненацька.

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