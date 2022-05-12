Ще один затриманий активно переписувався з військовослужбовцем РФ.

В Одесі за останню добу затримано трьох ймовірних пособників окупантів, у одного з чоловіків були підроблені прес-карти.

Про це журналістам повідомила прес-секретар управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

За її словами, в Київському районі міста виявлено чоловіка, який проводив фото- і відеофіксацію місця, в яке днями потрапила ворожа ракета. Будь-яких документів, що засвідчують особу, при ньому не було.

"Єдиний "документ", який опинився у зловмисника – прес-карти. Пізніше з'ясувалося, що вони підроблені. Його доставили в поліцію для подальшої перевірки", - розповіла Марченко.

Також вчора на в'їзді в місто затримано чоловіка, в машині якого виявили фото -, відеоапаратуру і коптер. Затриманий не надав патрульним пояснень на предмет цієї техніки. Його передали представникам відповідних відомств.

Крім того, як зазначила Марченко, сьогодні вночі в Суворовському районі міста затримано порушника комендантської години, в телефоні якого виявлено активне листування з військовослужбовцем РФ. Цього чоловіка доставили в поліцію.

Раніше в Львівській області Служба безпеки України затримала росіянина, який підтримував дії окупантів. Він також міг готувати диверсію, адже переховувався біля важливого стратегічного об'єкта.

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