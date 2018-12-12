Торонто Репторс переміг Лос-Анджелес Кліпперс в найрезультативнішому матчі дня НБА

Гра завершилася з рахунком 123:99.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі в самому результативному з яких Торонто Репторс обіграв Лос-Анджелес Кліпперс.

Гра завершилася з рахунком 123:99, повідомляє офіційний сайт ліги.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців виявився Серж Ібака, на рахунку якого 25 очок. 12 балів у Кейла Лоурі.

НБА. Регулярний чемпіонат.

11 грудня.

Х'юстон — Портленд 111:103 (27:29, 24:25, 30:24, 30:25)

Х: Гордон (14), Капела (13 + 7 підбирань), Харден (29), Підлога (11 + 11 підбирань + 10 передач), Нене (10), Хаус Дж. (12 + 5 підбирань), Грін (13 + 5 підбирань)

П: Харклесс (9), Аміну (10 + 15 підбирань), Нуркич (15 + 10 підбирань), Макколлум (23), Лиллард (34)

Сан-Антоніо — Фінікс 111:86 (29:20, 30:26, 29:18, 23:22)

СА: Гей (13), Олдрідж (18 + 5 підбирань), Форбс (24 + 11 підбирань), Белинелли (11), Каннінгем (14), Пелтль (8 + 11 підбирань)

Ф: Уоррен (23 + 6 підбирань), Ейтон (12 + 11 підбирань), Бриджс (8), Мэлтон (17 + 7 підбирань + 6 передач), Холмс (8)

Лос-Анджелес Кліпперс — Торонто 99:123 (23:36, 34:34, 17:33, 25:20)

До: Харріс (10), Галлинари (11 + 5 підбирань), Скотт (9 + 11 підбирань), Теодосич (9), Уоллес (15), Мар'янович (18 + 7 підбирань)

Т: Грін (9 + 5 підбирань), Сиакам (13 + 5 передач), Ібака (25 + 9 підбирань), Лоурі (21 + 5 підбирань + 7 передач), Валанчюнас (16 + 5 підбирань), Райт (12), Ануноби (12)