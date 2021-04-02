Олександр Усик заявив, що у нього ще є незакінчені справи в боксі.

Український боксер Олександр Усик прокоментував свої слова про те, що готовий перейти в змішані єдиноборства.

Про це він сказав під час прямого ефіру в Instagram.

Читайте також"Я готовий": Усик погодився перейти в змішанні єдиноборства (відео)"Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали того вечора про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки", - сказав Усик.

"Я ще не все зробив у боксі, те що запланував. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе", - додав боксер.

Він також назвав умову, за якої задумається про те, щоб перейти в UFC:

"UFC - швидкозростаючий вид спорту, де багато хлопців проявляють себе. Але поки не збираюся переходити туди. Запропонують божевільний контракт - я подумаю".

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Автор: Антон Дудар