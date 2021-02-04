Український боксер заявив, що все впирається у фінанси.

Боксер Олександр Усик хоче провести бій на "Олімпійському" або іншій великій арені в Україні.

Про це Усик сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки".

"Я думаю, звичайно, ми побачимо мій чемпіонський бій в Україні. У мене є своя промоутерська компанія (Usyk 17 Promotion, - Прим.), і, думаю, що ми це організуємо. Я цього хочу. Я хочу зробити для нашого ринку, щоб я боксував, наприклад, на "Олімпійському", - сказав Усик.

Читайте такожМайже домовилися: стало відомо, коли може відбутися бій Усик - Джойс"Думаю, що питання у фінансах. Але не буде необхідності жертвувати гонорарами, щоб цей бій відбувся. Буде організовано поєдинок, і з цієї організації поєдинку будуть гонорари. Потрібні люди, які зацікавляться, телеканал, спонсори, плюс має не бути пандемії", - додав боксер.

Він також згадав, як проводив бій на "Арені Львів":

"Не знаю, чи зберемо ми "Олімпійський", чи ні, але у Львові в 2014-му (на бій проти Деніела Брюера, - Прим) на стадіон прийшло близько 16 тисяч. При тому, що був жовтень, і вже прохолодно було".

Олександр Усик: бої в Україні

На професійному рингу Усик провів 18 боїв, з них вісім пройшли в Україні.

Усик боксував на батьківщині на початку кар'єри в профі - в Україні він провів 8 з 9 стартових поєдинків. В останній до цього моменту раз він боксував в Україні в 2015 році.

П'ять разів бої Усика приймав "Палац спорту" в Києві, ще по разу - Бровари, Одеса та Львів.

Також боксер проводив поєдинки в Німеччині, Польщі, США, Латвії, Росії та Великобританії.

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Автор: Антон Дудар