Оселя українського боксера розташована у селищі Ворзель.

Журналісти вирішили дізнатися, скільки коштує помешкання боксера Олександра Усика.

Про це стало відомо з розслідування KYIV.LIVE.

У 2020 році спортсмен придбав розкішну нерухомість неподалік Києва - біля Ірпеня.

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За даними з реєстру прав на нерухомість, Усику належить маєток площею 300 кв. м, а також земельна ділянка на вісім соток у селищі Ворзель. Вартість будинку з подібною площею складає 300 000 доларів згідно з інформацією, яку надали журналісти-розслідувачі програми "Викриття" на каналі KYIV.LIVE.

Житло, де мешкає боксер, розташоване серед соснового лісу.

Зазначимо, що дрони знімальної команди зробили знімки гойдалки для дітлахів на подвір'ї, а також зафіксували кадри справжньої криниці.

Нагадаємо, що нещодавно автомобіль Усика евакуювали в центрі Києва.

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Автор: Артем Будрін