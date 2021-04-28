Журналісти вирішили дізнатися, скільки коштує помешкання боксера Олександра Усика.
Про це стало відомо з розслідування KYIV.LIVE.
У 2020 році спортсмен придбав розкішну нерухомість неподалік Києва - біля Ірпеня.
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За даними з реєстру прав на нерухомість, Усику належить маєток площею 300 кв. м, а також земельна ділянка на вісім соток у селищі Ворзель. Вартість будинку з подібною площею складає 300 000 доларів згідно з інформацією, яку надали журналісти-розслідувачі програми "Викриття" на каналі KYIV.LIVE.
Житло, де мешкає боксер, розташоване серед соснового лісу.
Зазначимо, що дрони знімальної команди зробили знімки гойдалки для дітлахів на подвір'ї, а також зафіксували кадри справжньої криниці.
Нагадаємо, що нещодавно автомобіль Усика евакуювали в центрі Києва.
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