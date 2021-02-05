Легенди американського боксу отримають шалені гонорари.

Стало відомо, скільки Майк Тайсон та Евандер Холіфілд зароблять за cвій третій бій.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, американські боксери зберуть касу у 200 мільйонів доларів.

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Переговори стосовно проведення третього бою на завершальній стадії. Боксери розглядають столицю ОАЕ, Дубаї, як потенційне місце проведення бою.

Зауважимо, що американці провели два поєдинки у 1996-му та 1997 роках. В обох боях перемогу святкував Холіфілд. Під час другого поєдинку Тайсон здійснив свою культову витівку - відкусив супернику шматок вуха.

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Автор: Будрін Артем