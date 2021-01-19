Український боксер поки не зустрінеться в рингу з Ентоні Джошуа.

Британський промоутер Френк Уоррен заявив, що його клієнт Джо Джойс (12-0, 11 КО), ймовірно, стане наступним суперником українця Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю iFL TV.

"Прямо зараз ми працюємо над боєм Усика і Джо Джойса. Думаю, WBO санкціонує його як титульний - за звання "тимчасового" чемпіона. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб це стало можливим", - сказав Уоррен.

"У WBO заявили, що хотіли б провести цей бій в якості поєдинку, що визначає обов'язкового претендента. У нас немає заперечень, і не думаю, що Усик проти. Вже були попередні переговори, подивимося, як все буде просуватися. Я сподіваюся, це станеться. Це може бути хороший бій", - додав промоутер.

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За його словами, переможець бою Усик - Джойс потім проведе бій з переможцем двох поєдинків між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.

Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він сказав, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

Джошуа заявляв, що готовий відмовитися від пояса WBO заради бою з Ф'юрі, а промоутер Едді сказав Хірн, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться "або з усіма поясами, або взагалі без них".

Британський боксер Джо Джойс вже кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Антон Дудар