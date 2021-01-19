Джо Джойс - другий номер у рейтингу WBO / фото twitter.com/frankwarren_tv

Британський промоутер Френк Уоррен заявив, що його клієнт Джо Джойс (12-0, 11 КО), ймовірно, стане наступним суперником українця Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю iFL TV.

"Прямо зараз ми працюємо над боєм Усика і Джо Джойса. Думаю, WBO санкціонує його як титульний - за звання "тимчасового" чемпіона. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб це стало можливим", - сказав Уоррен.

"У WBO заявили, що хотіли б провести цей бій в якості поєдинку, що визначає обов'язкового претендента. У нас немає заперечень, і не думаю, що Усик проти. Вже були попередні переговори, подивимося, як все буде просуватися. Я сподіваюся, це станеться. Це може бути хороший бій", - додав промоутер.

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За його словами, переможець бою Усик - Джойс потім проведе бій з переможцем двох поєдинків між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

  • Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
  • Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

  • Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде.

  • У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.

  • Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він сказав, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

  • Джошуа заявляв, що готовий відмовитися від пояса WBO заради бою з Ф'юрі, а промоутер Едді сказав Хірн, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться "або з усіма поясами, або взагалі без них".

  • Британський боксер Джо Джойс вже кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Антон Дудар