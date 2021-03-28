Ділліан Вайт і Олександр Повєткін / фото twitter.com/MatchroomBoxing

На арені Europa Point Sports Complex в Гібралтарі відбувся другий бій між британцем Ділліаном Вайтом і росіянином Олександром Повєткіним.

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Вайт взяв реванш і завоював пояс "тимчасового" чемпіона за версією WBC.

Британець домінував з перших хвилин бою, і в четвертому раунді у Повєткіна вже утворилася гематома. У тому ж раунді все завершилося - спершу від падіння росіянина врятували тільки канати, але слідом Вайт добив суперника.

Росіянин намагався продовжити бій, але рефері не дозволив. Та й кут Повєткіна викинув рушник.

Після закінчення бою Вайт вирішив проявити турботу про суперника - він приніс Повєткіну стілець і почав поливати його водою.

Відео нокауту опублікував Twitter DAZN Boxing.

Відеоогляд бою

Вайт - Повєткін: підсумки бою

  • Перший бій Вайта і Повєткіна відбувся 22 серпня 2020 року. Тоді росіянин двічі побував у нокдауні, але потім нокаутував суперника.
  • Для Повєткіна це третя поразка в 40 боях (36 перемог і 1 нічия). Раніше він програвав Володимиру Кличку і Ентоні Джошуа.
  • Повєткін може завершити кар'єру. "Я думаю, це останній бій. Буду вмовляти Сашу завершити кар'єру", - написав промоутер боксера Андрій Рябінський в Twitter.
  • Вайт провів 30-й бій - у нього 28 перемог (19 - нокаутом) і 2 поразки.
  • Вайт, завоювавши пояс "тимчасового" чемпіона, став претендентом на пояс WBC, яким володіє Ф'юрі.

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Автор: Антон Дудар