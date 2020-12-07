34-річна Вівіан Обенауф була заарештована на тижні і зараз перебуває під слідством.

Колишня професійна боксерка Вівіан Обенауф була заарештована за підозрою у побитті свого чоловіка Томаса до смерті.

Уродженка Бразилії, яка тричі билася в боях за титул чемпіона світу, в січні вийшла заміж за свого 61-річного чоловіка. Тепер її звинувачують в тому, що вона побила його до смерті "тупим предметом" в квартирі, в якій вони жили, пише Daily Star.

34-річна Обенауф була заарештована на тижні і зараз перебуває під слідством після того, як жертва померла в результаті "тривалого насильницького нападу".

Видання зазначає, що поліція провела обшук тренажерної зали, що належить Обенауф, а також квартиру пари.

Обенауф за свою кар’єру виграла 14 боїв та зазнала 6 поразок, минулого року вона покинула ринг. Після цього вона почала працювати в індустрії гостинності в Швейцарії, а потім відкрила власну тренажерну залу.

Також вас можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора