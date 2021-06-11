Напередодні стартового поєдинку на Євро-2020 проти Нідерландів збірна України провела розважальне тренування. Гравці влаштували запеклу "зарубу" в тенісбол. Приєднався до компанії охочих і керманич збірної Андрій Шевченко.
Відеоролик опублікував You-Tube-канал vZbirna.
Капітан команди Олександр Зінченко та Роман Яремчук опинилися в команді "Шеви". А по інший бік сітки зібралися всі колишні гравці "Динамо" - Андрій Ярмоленко, Роман Безус та Євген Макаренко. Переміг колектив Ярмоленка.
"У них була команда зірок, у нас - команда роботяг. Але дисципліна б'є клас. Саме тому ми виграли. Сподіваюся це буде в інтернеті й вболівальники оцінять", - прокоментував "Ярмола" після веселої гри.
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