"Жовто-сині" готуються до чемпіонату Європи в прекрасному гуморі.

Напередодні стартового поєдинку на Євро-2020 проти Нідерландів збірна України провела розважальне тренування. Гравці влаштували запеклу "зарубу" в тенісбол. Приєднався до компанії охочих і керманич збірної Андрій Шевченко.

Відеоролик опублікував You-Tube-канал vZbirna.

Капітан команди Олександр Зінченко та Роман Яремчук опинилися в команді "Шеви". А по інший бік сітки зібралися всі колишні гравці "Динамо" - Андрій Ярмоленко, Роман Безус та Євген Макаренко. Переміг колектив Ярмоленка.

"У них була команда зірок, у нас - команда роботяг. Але дисципліна б'є клас. Саме тому ми виграли. Сподіваюся це буде в інтернеті й вболівальники оцінять", - прокоментував "Ярмола" після веселої гри.

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Автор: Артем Будрін