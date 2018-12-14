Лондонському Челсі можуть частково закрити вхід на трибуни через антисемітизм уболівальників

Индицент стався на грі проти угорського Віді.

Англійський футбольний клуб Челсі повинен закрити частину домашнього стадіону "Стемфорд Брідж" на матчі Ліги Європи, якщо УЄФА вирішить, що їх фанати були винні в антисемітському скандуванні в Будапешті.

УЄФА сподівається отримати звіти, які дозволять йому прийняти рішення про порушення дисциплінарної справи , повідомляє SportArena з посиланням на The Guardian.

ФК Челсі вже рішуче засудив ту частину своїх фанатів, які вигукували антисемітські гасла, спрямовані на адресу сусідів з Тоттенхема в гостьовому матчі 6-го туру групового турніру Ліги Європи проти угорського Віді (2:2).

Регламент УЄФА свідчить, що «відповідальний клуб карається як мінімум частковим закриттям стадіону», якщо його прихильники ведуть себе так, що «ображають людську гідність людини або групи осіб за ознаками, включаючи колір шкіри, расу, релігію чи етнічне походження».

Челсі заявив, що покарає всіх фанатів, які зганьбили клуб, використовуючи антисемітські чи расистські слова або дії».

Це вже другий випадок в грудні, коли фанам Челсі дорікають в образливій поведінці. Під час суботнього матчу з Ман Сіті (2:0) одного з уболівальників, що потрапили в кадр, звинуватили в расизмі. Клуб усунув чотирьох осіб від відвідування стадіону після розслідування інциденту.