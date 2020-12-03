19-річний Анатолій Трубін провів впевнений матч проти "Реала".

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив до збірної тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Про це повідомив офіційний Twitter Ліги чемпіонів.

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19-річний Трубін відзначений за підсумками матчу з "Реалом", в якому "Шахтар" здобув перемогу з рахунком 2:0.

Повністю збірна тижня виглядає наступним чином:

Анатолій Трубін ("Шахтар"), Рафаел Геррейру ("Боруссія" Д), Крістіан Ромеро ("Аталанта"), Олександр Шольц ("Мідтьюлланд"), Дімітрі Пайєт ("Марсель"), Ірфан Кахведжі ("Істанбул"), Федеріко К'єза ("Ювентус"), Ноа Ланг, Шарль де Кателаре (обидва - "Брюгге"), Неймар (ПСЖ), Олів'є Жиру (Челсі)

"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу

У 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" у Києві обіграв "Реал" з рахунком 2:0.

Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" 7 очок, у "Реала" - 7. Але "Шахтар" займає другу сходинку в таблиці за рахунок переваги особистих зустрічей. Лідирує "Боруссія" М (8 очок), у "Інтера" - 5 очок.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру підбив підсумки матчу.

Заключний матч шостого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе на виїзді проти міланського "Інтера". Зустріч пройде 9 грудня.

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Автор: Антон Дудар