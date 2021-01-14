Артем Мілевський зустрічався з дівчиною з Білорусі.

Нападник "Миная" Артем Мілевський розповів про свої найтриваліші і найкоротші стосунки.

В інтерв'ю "ТаТоТаке" Мілевський сказав, що розлучився з дівчиною з Білорусі Валерією, з якою зустрічався два з половиною роки.

"Був у відносинах два з половиною роки. Зараз це, швидше за все, стоп. Але життя покаже. Багато пар повертаються до відносин, багато - ні. Тому поки стоп", - сказав Мілевський.

"Тільки недавно це припинилося, тому я не дуже хочу обговорювати, згадувати. Два з половиною роки - це найтриваліші мої стосунки. Взагалі у мене, напевно, ні з ким більше не було таких відносин", - додав футболіст.

Читайте також"Пиво не проблема": захисник Динамо назвав свої улюблені алкогольні напої (відео)

Мілевський розповів і про найкоротші стосунки з дівчатами:

"Чи були відносини, які тривали кілька хвилин? Так, були й такі. Бувало, що й імені так і не дізнався".

Також він назвав найекзотичніші місця, в яких у нього був секс:

"У літаку, в машині, в туалеті. Ну це таке... Як помістилися в туалеті літака? Залізли там якось, пролізли".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар