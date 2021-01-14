Нападник "Миная" Артем Мілевський розповів про свої найтриваліші і найкоротші стосунки.
В інтерв'ю "ТаТоТаке" Мілевський сказав, що розлучився з дівчиною з Білорусі Валерією, з якою зустрічався два з половиною роки.
"Був у відносинах два з половиною роки. Зараз це, швидше за все, стоп. Але життя покаже. Багато пар повертаються до відносин, багато - ні. Тому поки стоп", - сказав Мілевський.
"Тільки недавно це припинилося, тому я не дуже хочу обговорювати, згадувати. Два з половиною роки - це найтриваліші мої стосунки. Взагалі у мене, напевно, ні з ким більше не було таких відносин", - додав футболіст.
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Мілевський розповів і про найкоротші стосунки з дівчатами:
"Чи були відносини, які тривали кілька хвилин? Так, були й такі. Бувало, що й імені так і не дізнався".
Також він назвав найекзотичніші місця, в яких у нього був секс:
"У літаку, в машині, в туалеті. Ну це таке... Як помістилися в туалеті літака? Залізли там якось, пролізли".
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