Іспанський та англійський топ-клуби зустрінуться вже на стадії 1/8 фіналу.

23 лютого в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" прийматиме "Челсі". Матч пройде на "Національному стадіоні" в Бухаресті.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Атлетіко - Челсі.

Букмекери віддають невелику перевагу в цьому матчі "Атлетіко".

На перемогу мадридців дається коефіцієнт 2,70, на нічию - 3,15, а на успіх "Челсі" - 2,85.

У той же час "сині" є фаворитами на вихід до чвертьфіналу. Букмекери виставили на їх прохід коефіцієнт 1,85, а на "Атлетико" - 1,95.

"Атлетіко" - "Челсі": перед матчем

Матч був перенесений в Бухарест через заборону на авіасполучення між країнами ЄС і Великобританією у зв'язку з коронавірусом.

"Атлетіко" набрав 9 очок в одній групі з "Баварією", "Зальцбургом" і "Локомотивом" і вийшов у плей-офф з другого місця.

"Челсі" на груповому етапі став першим у квартеті з "Севільєю", "Краснодаром" та "Ренном", набравши 14 очок.

Раніше "Челсі" і "Атлетіко" грали один проти одного в єврокубках сім разів: обидві команди здобули по дві перемоги при трьох нічиїх.

Перед зустріччю в ЛЧ обидві команди невдало зіграли в національних чемпіонатах. "Челсі" в АПЛ втратив очки проти "Саутгемптона", а "Атлетіко "в чемпіонаті Іспанії програв на своєму полі вперше за 14 місяців - 0:2 проти "Леванте".

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Автор: Антон Дудар