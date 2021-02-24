Кияни боротимуться за путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Київське "Динамо" 25 лютого проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Брюгге - Динамо.

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Брюгге - Динамо: де дивитися матч

Пряму трансляцію дуелі бельгійського та українського клубів можна буде подивитися в ефірі каналу "Футбол 2".

Також перегляд матчу буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

Брюгге - Динамо: перед матчем

У першій зустрічі команд 18 лютого "Динамо" вело завдяки голу Віталія Буяльського, але упустило перевагу.

Мірча Луческу висловив упевненість, що у матчі-відповіді "Динамо" буде кращим.

Між матчами ЛЄ "Динамо" в УПЛ врятувалося від поразки в матчі проти "Десни" (1:1), а "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії розгромив "Левен" (3:0).

"Брюгге" і "Динамо" розсудять сербські арбітри. Головним суддею призначений Срджан Йованович.

"Шахтар" перед грою побажав "Динамо" перемогти "Брюгге", а кияни відповіли "гірникам".

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Автор: Антон Дудар