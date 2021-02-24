Віталій Буяльський забив гол у першому матчі / фото REUTERS

Київське "Динамо" 25 лютого проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Брюгге - Динамо.

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Брюгге - Динамо: де дивитися матч

Пряму трансляцію дуелі бельгійського та українського клубів можна буде подивитися в ефірі каналу "Футбол 2".

Також перегляд матчу буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

Брюгге - Динамо: перед матчем

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Автор: Антон Дудар