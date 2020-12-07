Андрій Шевченко зазначив, що багато залежатиме від календаря.

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував жеребкування відбору ЧС-2022.

За підсумками жеребкування українська збірна потрапила до однієї групи з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану, повідомляє УАФ.

"Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі із чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували в четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо - грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунку й Казахстан", - заявив Шевченко.

Він зазначив, що багато залежатиме від календаря.

"Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді й зможемо розмірковувати детальніше", - підсумував Шевченко.

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

При жеребкуванні УЄФА розводив збірні України і Росії, Косово і Росії, Сербії і Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, Іспанії та Гібралтару, а також Вірменії та Азербайджану.

Також в одну групу не могли потрапити більше двох команд з так званого "зимового пулу" (Ісландія, Фарерські острови, Україна, Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Росія).

Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.

Всього від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу проб'ються 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах 12 збірних розіграють ще 3 путівки.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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Автор: Олег Давигора