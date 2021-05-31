Георгій Цитаішвілі виконав волю покійного дідуся й прийняв громадянство Грузії.

Вінгер київського "Динамо" Георгій Цитаішвілі, який виступав у минулому сезоні на правах оренди за полтавську "Ворсклу", вирішив захищати кольори збірної Грузії.

Про це повідомляє Федерація футболу Грузії.

Таке рішення футболіст мотивував сімейними обставинами.

"Ситуація досить непроста і пов'язана з сім'єю. Річ у тому, що буквально кілька місяців тому у Георгія помер дідусь, якого він дуже і дуже любив. Коли Цітаішвілі приїхав до Грузії на поховання, то родичі сказали йому, що бажанням дідуся було, щоб Георгій виступав за збірну Грузії, і зараз Цітаішвілі збирається виступати за цю національну команду", - повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі FootballHub.

"Я завжди хотів грати за збірну Грузії, батьки й члени родини багато говорили зі мною про це. Перш за все, я повинен грати на високому рівні в клубі, щоб мене викликали в збірну, це моя мета", - сказав сам Цитаішвілі.

У 2019 році Цітаішвілі став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 під керівництвом Олександра Петракова.

В минулому сезоні за "Ворсклу" хавбек провів чотири матчі й відзначився всього одним забитим м'ячем.

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Автор: Артем Будрін