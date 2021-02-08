Кияни на мажорній ноті завершили другий збір.

Київське "Динамо" провело завершальний контрольний матч на зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу зіграли проти білоруського "БАТЕ".

Матч завершився розгромною перемогою "Динамо" з рахунком 5:2.

Зауважимо, що в першому таймі півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена забив красивий м'яч зі штрафного удару.

"Динамо" - "БАТЕ" - 5:2

Голи: Циганков, 7, Де Пена, 20, Копітович (аг), Дуелунд, 85, Родрігес, 88 - Умаров, 79, Сорока, 86

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Де Пена, Бєсєдін.

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет, Миколенко (Сідклей, 67), Кендзера, Попов, Забарний (Шабанов, 58), Сидорчук, Буяльський (Дуелунд, 72), Шапаренко, Циганков (Лєднєв, 61), Супряга, Жерсон

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

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Автор: Будрін Артем