Київське "Динамо" провело завершальний контрольний матч на зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу зіграли проти білоруського "БАТЕ".
Матч завершився розгромною перемогою "Динамо" з рахунком 5:2.
Зауважимо, що в першому таймі півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена забив красивий м'яч зі штрафного удару.
"Динамо" - "БАТЕ" - 5:2
Голи: Циганков, 7, Де Пена, 20, Копітович (аг), Дуелунд, 85, Родрігес, 88 - Умаров, 79, Сорока, 86
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Де Пена, Бєсєдін.
"Динамо" (2-й тайм): Нещерет, Миколенко (Сідклей, 67), Кендзера, Попов, Забарний (Шабанов, 58), Сидорчук, Буяльський (Дуелунд, 72), Шапаренко, Циганков (Лєднєв, 61), Супряга, Жерсон
YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.
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Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати
- "Динамо" вийшло з відпустки 11 січня. Перший збір команди пройшов в ОАЕ з 15 по 25 січня.
- Кияни провели три контрольні матчі на перших зборах. Спершу "Динамо" поступилося "Легії" (0:2), потім здолало солігорський "Шахтар" (2:0), а в третьому поєдинку не змогло обіграти збірну Йорданії.
- На другому зборі у "Динамо" зіграло п'ять контрольних матчів. Перший спаринг проти "Лудогорця" кияни програли з рахунком 2:1, потім на останніх хвилинах "Динамо" вирвало перемогу у чемпіона Грузії, а в третьому матчі динамівці не змогли обіграти софійський ЦСКА.
- Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.
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