Київське "Динамо" провело п'ятий матч у 2021 році - команда Мірчі Луческу в контрольному поєдинку на зборі в Туреччині зустрічалася з грузинським "Динамо".
Матч завершився перемогою віце-чемпіонів України з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол забив півзахисник киян Віталій Буяльський. Він реалізував пенальті в компенсований арбітром час другого тайму.
У киян пропускали гру через травми Беньямін Вербич, Тудор Белуце, Олександр Тимчик.
"Динамо" за традицією провело кожен з таймів різними складами.
"Динамо Київ" - "Динамо Тбілісі" - 1:0
Голи: Буяльський (92, пен.)
"Динамо" 1-й тайм: Бойко – Сідклей, Сирота, Забарний, Караваєв – Шепелєв, Шапаренко, Лєднєв, Дуелунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.
"Динамо" 2-й тайм: Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора – Сидорчук – де Пена, Буяльський, Шапаренко (В. Волошин, 87), Родрігес (Волошин Н, 90+3) – Бєсєдін (Ванат, 80).
До вашої уваги гол Буяльського з You-Tube-каналу "Динамо".
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Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати
- "Динамо" вийшло з відпустки 11 січня. Перший збір команди пройшов в ОАЕ з 15 до 25 січня.
- Кияни провели три контрольні матчі на перших зборах. Спершу "Динамо" поступилося "Легії" (0:2), потім здолало солігорський "Шахтар" (2:0), а в третьому поєдинку не змогло обіграти збірну Йорданії.
- На другому зборі у "Динамо" заплановано п'ять контрольних матчів. Перший спаринг проти "Лудогорця" кияни програли з рахунком 2:1.
- Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.
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