Кияни продовжують підготовку до весняної частини сезону.

Київське "Динамо" провело п'ятий матч у 2021 році - команда Мірчі Луческу в контрольному поєдинку на зборі в Туреччині зустрічалася з грузинським "Динамо".

Матч завершився перемогою віце-чемпіонів України з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол забив півзахисник киян Віталій Буяльський. Він реалізував пенальті в компенсований арбітром час другого тайму.

У киян пропускали гру через травми Беньямін Вербич, Тудор Белуце, Олександр Тимчик.

"Динамо" за традицією провело кожен з таймів різними складами.

"Динамо Київ" - "Динамо Тбілісі" - 1:0

Голи: Буяльський (92, пен.)

"Динамо" 1-й тайм: Бойко – Сідклей, Сирота, Забарний, Караваєв – Шепелєв, Шапаренко, Лєднєв, Дуелунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.

"Динамо" 2-й тайм: Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора – Сидорчук – де Пена, Буяльський, Шапаренко (В. Волошин, 87), Родрігес (Волошин Н, 90+3) – Бєсєдін (Ванат, 80).

До вашої уваги гол Буяльського з You-Tube-каналу "Динамо".

Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати

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Автор: Будрін Артем