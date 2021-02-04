Київське "Динамо" провело третій контрольний матч на зборах у Туреччині.
Підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з софійським ЦСКА-1948.
У складі "Динамо" відзначилися Віктор Циганков і Карлос де Пена. У першому таймі міг забити Віталій Буяльський, але він не реалізував пенальті.
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"Динамо" - ЦСКА-1948 Софія - 2:2
Голи: Циганков, 30, де Пена, 62 (з пенальті) - Топузов, 46, Бастунов, 82
"Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Караваєв, Забарний, Сирота, Миколенко, Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Дуелунд, Ванат
"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзьора, Шабанов, Попов, Сідклей, Сидорчук, Андрієвський (В.Волошин, 68), Родрігес, Леднєв, де Пена, Супряга (Русин, 87).
Офіційний YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.
Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати
- "Динамо" вийшло з відпустки 11 січня. Перший збір команди пройшов в ОАЕ з 15 по 25 січня.
- Кияни провели три контрольні матчі на перших зборах. Спершу "Динамо" поступилося "Легії" (0:2), потім здолало солігорський "Шахтар" (2:0), а в третьому поєдинку не змогло обіграти збірну Йорданії.
- На другому зборі у "Динамо" заплановано п'ять контрольних матчів. Перший спаринг проти "Лудогорця" кияни програли з рахунком 2:1, а потім на останніх хвилинах "Динамо" вирвало перемогу у чемпіона Грузії.
- Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.
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