Кияни продовжують підготовку до відновлення сезону.

Київське "Динамо" провело третій контрольний матч на зборах у Туреччині.

Підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з софійським ЦСКА-1948.

У складі "Динамо" відзначилися Віктор Циганков і Карлос де Пена. У першому таймі міг забити Віталій Буяльський, але він не реалізував пенальті.

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"Динамо" - ЦСКА-1948 Софія - 2:2

Голи: Циганков, 30, де Пена, 62 (з пенальті) - Топузов, 46, Бастунов, 82

"Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Караваєв, Забарний, Сирота, Миколенко, Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Дуелунд, Ванат

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзьора, Шабанов, Попов, Сідклей, Сидорчук, Андрієвський (В.Волошин, 68), Родрігес, Леднєв, де Пена, Супряга (Русин, 87).

Офіційний YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати

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Автор: Антон Дудар