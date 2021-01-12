Жерсон Родрігес заявив, що кияни будуть максимально мотивовані.

Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес поділився своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з бельгійським "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Слова Родрігеса наводить офіційний сайт "Динамо".

"Я думаю, що тут доречно говорити про таке поняття, як реванш. Минулого разу ми програли "Брюгге", вони перегородили нам шлях в Лігу чемпіонів. Тому, вважаю, що кожен наш гравець буде мотивований на нову зустріч з бельгійцями", - сказав Родрігес.

"У нас вже намітилося єврокубкове суперництво з "Брюгге". Ми зобов'язані виграти, взяти реванш і довести таким чином, що та поразка була випадковою", - додав Родрігес.

"Динамо" - "Брюгге": що потрібно знати

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге" пройдуть 18 і 25 лютого.

"Брюгге" є чемпіоном Бельгії 2019-2020. Турнір був завершений достроково через коронавірус. Після 29 турів "Брюгге" на 25 очок випереджав найближчого переслідувача.

У Лізі чемпіонів "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

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Автор: Антон Дудар