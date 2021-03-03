"Динамо" почне захист статусу володаря Кубку України.

3 березня "Динамо" та "Колос" у матчі 1/4 фіналу Кубку України позмагаються з путівку до півфіналу.

До вашої уваги відеотрансляція двобою на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Зауважимо, що для підопічних Мірчі Луческу це буде дебютна гра в поточному розіграші Кубку України.

"Колос" на шляху до чвертьфіналу вибив з турніру "Прикарпаття" (1:0) та вінницьку "Ниву" (4:0).

Відеотрансляція на телеканалі "2+2".

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубку України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартують з чвертьфінальної стадії. Вони приєдналися до шести команд-переможниць 1/8 фіналу.

У чвертьфіналі зіграють дві команди не з УПЛ - "Верес" і "Агробізнес", які представляють Першу лігу.

На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Кубок України: результати першого попереднього раунду, результати другого попереднього раунду, результати 1/16 фіналу.

Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

1/2 фіналу Кубку України заплановано на 21 квітня.

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".

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Автор: Будрін Артем