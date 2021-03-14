Кияни не дозволили луганському клубу вклинитися в боротьбу за чемпіонство.

14 березня відбувся центральний матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги між "Зорею" та "Динамо".

Найкращі моменти в першому таймі були у "Зорі". Але Владлен Юрченко з меж штрафного пробив поруч зі штангою, а Аллахьяр Сайядманеш, опинившись перед Георгієм Бущаном, не зміг переграти воротаря.

Після перерви "Динамо" вдалося вийти вперед - Сергій Сидорчук подав у воротарську, а Артему Бєсєдіну ніхто не завадив замкнути. А ще через кілька хвилин Сидорчук забив супергол - капітан "Динамо" завдав удару з льоту з-за меж штрафного майданчика, після якого м'яч встромився під поперечину.

Читайте такожЗоря - Динамо: огляд та повне відео матчу УПЛВідігратися "Зоря" вже не змогла, хоча як мінімум один м'яч луганчани могли забивати, але ні Шахаб Захеді, ні Артем Громов в одній атаці не відзначилися. У "Динамо" момент був у Жерсона Родрігеса, який пробив у воротаря.

Таким чином, "Динамо" перервало семиматчеву переможну серію "Зорі" в УПЛ.

"Динамо "набрало 43 очки і на 4 пункти випереджає "Шахтар". У "Зорі" - 32 очки, третє місце і матч у запасі.

"Зоря" - "Динамо" - 0:2

Голи: Бесєдін, 55, Сидорчук, 58

"Зоря": Василь, Фаворов (Громов, 79), Вернидуб (Хомченовський, 79), Абу Ханна, Жуніньо (Циганікс, 84), Назарина, Юрченко, Кабаєв (Іванисеня, 61), Кочергін, Аллахьяр, Гладкий (Захеді, 61)

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Циганков (Леднєв, 87), Шапаренко (Шепелєв, 88), Буяльський, Де Пена (Родрігес, 73), Бєсєдін (Супряга, 86)

Попередження: Жуніньо, Іванисеня, Абу Ханна - Буяльський, Шепелев

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

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Автор: Антон Дудар