Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував плани клубу по роботі на трансферному ринку в зимове міжсезоння.
Суркіса цитує офіційний сайт "Динамо".
"Щодо трансферної політики Мірча Луческу сказав дуже точну і правильну фразу: "Якщо хочете результатів прямо зараз, то треба підсилювати команду. Якщо готові почекати, то чекати доведеться рік". Але так влаштовані люди, і керівництво клубу, і вболівальники, що всі хочуть результат тут і зараз. Тому ми зійшлися на тому, що ті позиції, які потребують посилення, ми будемо підсилювати".
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Суркіс підкреслив, що робота в даному напрямку ведеться: "Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша команда вийшла на новий якісний рівень".
При цьому він зазначив, що "Динамо" не купуватиме гравців низького рівня:
"Відразу хочу сказати, що купувати гравців для кількості ми точно не будемо. У нас багато талановитої молоді і немає сенсу брати футболістів, які прямо зараз не зроблять "Динамо" краще".
За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Динамо" хоче підсилити позиції опорного півзахисника, центрального захисника та нападника.
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