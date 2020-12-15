"Динамо" планує підписати гравців на позиції, які вимагають підсилення.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував плани клубу по роботі на трансферному ринку в зимове міжсезоння.

Суркіса цитує офіційний сайт "Динамо".

"Щодо трансферної політики Мірча Луческу сказав дуже точну і правильну фразу: "Якщо хочете результатів прямо зараз, то треба підсилювати команду. Якщо готові почекати, то чекати доведеться рік". Але так влаштовані люди, і керівництво клубу, і вболівальники, що всі хочуть результат тут і зараз. Тому ми зійшлися на тому, що ті позиції, які потребують посилення, ми будемо підсилювати".

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Суркіс підкреслив, що робота в даному напрямку ведеться: "Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша команда вийшла на новий якісний рівень".

При цьому він зазначив, що "Динамо" не купуватиме гравців низького рівня:

"Відразу хочу сказати, що купувати гравців для кількості ми точно не будемо. У нас багато талановитої молоді і немає сенсу брати футболістів, які прямо зараз не зроблять "Динамо" краще".

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Динамо" хоче підсилити позиції опорного півзахисника, центрального захисника та нападника.

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Автор: Антон Дудар