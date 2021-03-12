Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Георгій Бущан поділилися емоціями після матчу.

Футболісти "Динамо" підбили підсумки першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вільярреала", який завершився домашньою поразкою.

Слова гравців наводить офіційний сайт "Динамо".

Один з лідерів "Динамо" Віктор Циганков вважає, що "Вільярреал" показав киянам їх рівень:

"Футбол і складається з того, що якщо ти використовуєш свої моменти, то виграєш, а якщо допускаєш помилки, то програєш. Сьогодні ми не реалізували свої моменти і допустили дві помилки, які призвели до голів. Є над чим працювати, нам показали наш рівень. Але ми віддали всі сили. Сподіваюся, що завдяки таким іграм ми будемо тільки рости".

Півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук висловив думку, що "Динамо" могло програти з іншим рахунком:

"Прикро програвати. Об'єктивно кажучи, на перемогу ми не награли, але хоча б один м'яч забити могли. Також прикро пропускати після стандартних положень - обидва м'ячі в наші ворота вийшли якраз після них. Було б не так шкода, якби вони забили в тих атаках, які створили".

Також він розповів про складність, яка виникала в грі проти "Вільярреала":

Читайте також"Суперник просто сильніший": Луческу назвав причини поразки Динамо в матчі з Вільярреалом"Ми намагалися контролювати м'яч, часом це виходило, але їх тактика була такою, що вони, начебто, і дозволяли нам це робити, але коли ми приймали м'яч, суперники постійно були поруч, "на нозі", тому було важко розвертатися вперед. В цілому, у іспанців хороша, навчена команда, футболісти впевнені в собі, видно, що вони грають в сильному чемпіонаті".

Голкіпер Георгій Бущан підкреслив, що команда буде вірити в те, що їй вдасться відігратися через тиждень:

"Чесно кажучи, результат не дуже... Хотілося порадувати глядачів, та й гра нам давалася, але чогось не вистачило. Проте, нічого страшного не сталося, ми не вішаємо ніс і готуємося до наступної гри. У футболі немає нічого неможливого. Звичайно, хочеться вірити в краще і в диво".

"Динамо" - "Вільярреал": підсумки матчу

"Динамо" програло "Вільярреалу" з рахунком 0:2. Голи на рахунку захисників Пау Торреса і Рауля Альбіоля.

"Динамо" не завдало жодного удару в площину і не змогло забити в третьому з п'яти домашніх матчів в основній сітці єврокубків в цьому сезоні.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com визнано Хуана Фойта (оцінка - 8,1). У складі "Динамо" - Георгія Бущана (7,1).

35-річний Рауль Альбіоль провів свій 100-й матч у єврокубках. Він четвертий іспанський захисник, якому в 21 столітті підкорилася ця планка (після Серхіо Рамоса, Жерара Піке і Карлеса Пуйоля).

Зустріч у відповідь відбудеться в Іспанії 18 березня.

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Автор: Антон Дудар