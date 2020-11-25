Зірки футболу висловили любов покійній легенді.

Представники футбольного світу відреагували на смерть легенди футболу - аргентинця Дієго Марадони.

Клуби, колишні і діючі футболісти і прості вболівальники засмучені звісткою про смерть одного із символів футболу.

Легендарний Пеле зворушливо висловився з приводу трагедії:

"Упевнений, що одного разу ми разом зіграємо у футбол на небесах", - передає слова бразильця Reuters.

Заяву зробив співвітчизник Марадони - капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі:

"Це сумний день для аргентинців і всього футболу. Марадона залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний. З теплотою зберігаю в пам'яті моменти проведеного часу разом. Мої співчуття родині та друзям Дієго. Спочивай з миром", - цитує нападника Goal.com.

Кріштіану Роналду розмістив спільне фото з Марадоною і залишив повідомлення в Twitter:

"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ - з вічним генієм. Один з найкращих на цьому світі. Незрівнянний чарівник. Він пішов занадто рано, але залишив спадщину і порожнечу, яку ніколи нічим не заповнити. Спочивай з миром, майстер. Тебе ніколи не забудуть".

Відомий український футболіст і тренер Олександр Заваров у коментарі "Чемпіонат" згадав, що зустрічався з Марадоною на полі:

"Неодноразово грав проти Дієго, хочу висловити співчуття. Якось це все несподівано і незрозуміло... Сьогодні вже не важливо, що було в наших матчах, це історія. Головне, щоб його сім'я і близькі були здорові. Шкода, що він так рано пішов з життя".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив внесок Марадони у футбол:

"Ти завжди дарував мені емоції та посмішки. Ніщо не скасує того, що ти зробив для всіх, хто любить футбол. Спочивай з миром, вічна легенда".

Тренер "Тоттенхема" Жозе Моуріньо: "Дон Дієго. Друже, я сумую за тобою".

Прес-служба "Наполі" не знайшла відповідних слів, щоб описати всю гіркоту від втрати легенди клубу:

"Всі чекають наших слів. Але якими словами ми можемо описати всю біль, яку відчуваємо? Настав час сліз, а після будуть слова".

Колишній футболіст збірної Аргентини та "Наполі" Есек'єль Лавессі:

"Ви дозволили світу побачити, як можна знайти щастя з м'ячем. Дякую за все, Дієго".

"Спочивай з миром, легенда", - сказано в повідомленні французького ПСЖ.

Втрату прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін:

"Я глибоко засмучений смертю Дієго Марадони, одного з найбільших гравців у футболі та справжньої ікони. Він досяг величі як чудовий гравець, який володів геніальністю і харизмою".

Дієго Марадона: головне

Дієго Марадона виступав на позиціях атакуючого півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" та "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року. Також він є віце-чемпіоном світу 1990 року.

Марадона є автором одного з найвідоміших голів в історії футболу. На 51-й хвилині чвертьфіналу ЧС-1986 він відправив м'яч у ворота англійців рукою, чим приніс аргентинцям перемогу з рахунком 2:1.

УНІАН зібрав головні досягнення Марадони на футбольному полі в одному матеріалі.

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Переклад: Данило Слесь