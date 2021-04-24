Всі голи були забиті у першому таймі.

У матчі 23-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" приймав аутсайдера УПЛ - "Минай".

Поєдинок завершився погромом команди Артема Мілевського. Всі три м'ячі були забиті у першому таймі. Артем Довбик не реалізував пенальті, але зміг забити з гри. Сергій Булеца та Маріо Чуже теж розписалися у воротах Андрія Поповича.

"Дніпро-1" набрав 29 очок і піднявся на 7-му позицію. "Минай" все ще останній в турнірній таблиці та має всього 18 балів.

"Дніпро-1" - "Минай" - 3:0

Голи: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44 (пен.)

"Дніпро-1": Юрчук, Дубінчак, Сваток, Дуглас, Тейлор, Батагов, Булеца (Ярмолюк, 76), Когут (Білл, 46), Ді Франко, Чуже (Гонсалез, 81), Довбик (Хобленко, 76).

"Минай": Попович, Саків (Багайоко, 83), Матіч, Лопирьонок, Маємбе (Петрусенко, 46), Ткачук (Малепе, 83), Сніжко, Бойко, Нурієв, Ахмедзаде, Мілевський (Угочукву, 83).

Нереалізований пенальті: Довбик, 18 ("Дніпро-1")

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Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур

Поєдинки 23-го туру УПЛ проходять з 23 по 25 квітня: де і коли дивитися матчі.

За підсумками цього туру "Динамо" може достроково завоювати чемпіонський титул, якщо обіграє "Інгулець".

У стартовому матчі 23-го туру "Маріуполь" був розбитий вщент "Рухом".

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Автор: Артем Будрін