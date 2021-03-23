Всьому виною французьке законодавство на час пандемії.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, якого Андрій Шевченко довикликав на матчі кваліфікації ЧС-2022, не зможе дебютувати за національну команду 24 березня, оскільки він не полетів з командою у Францію.

Про це повідомляє УАФ.

23-річний гравець постраждав від французького законодавства, яке зазнало певних змін з огляду на пандемію коронавірусної інфекції.

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На цей випадок закон Франції передбачає, що член спортивної делегації має право в'їхати у країну й не відбувати 10-денний карантин, лише за умови, що його документи подали заздалегідь. Артема довикликали в екстреному порядку і відведеного часу замало, щоб переконати французькі органи охорони здоров'я дати дозвіл нападнику.

Втім, Довбик може не сильно засмучуватися, оскільки на домашні матчі проти Фінляндії та Казахстану йому вже жодне законодавство не заборонить потрапити й чи дебютує хлопець за "жовто-синіх" залежить лише від нього.

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Будрін Артем