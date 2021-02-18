Федір Смолов / фото Eurosport

Нападник московського "Локомотиву" Федір Смолов сфотографувався з українським співаком Іваном Дорном та виклав це у соціальну мережу. Біля українського прапора футболіст поставив сердечко.

фото іnstagram.smolovfedor10

Це стало відомо з "Instagram" Федіра.

Нагадаємо, раніше Смолов фотографувався з Андрієм Шевченко та теж ставив сердечко на світлині.

Зауважимо, що трансферна вартість росіянина становить згідно Transfermarkt 4,5 мільйони євро.

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Автор: Будрін Артем