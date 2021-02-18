Зірковий російський футболіст опублікував світлину, де біля прапора України сердечко (фото)

Нападник "Локомотива" на фото відпочивав з українським співаком Іваном Дорном.

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