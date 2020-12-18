Від України у голосуванні брали участь головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко та капітан Андрій Пятов.

17 грудня відбулася церемонія нагородження ФІФА The Best-2020, під час якої визначили найкращого футболіста і тренера року. Супергравцем 2020-го став нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські. А керманичем року визнано менеджера "Ліверпуля" Юргена Клоппа, який отримав нагороду другий рік поспіль.

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Від України у голосуванні брали участь головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко та капітан Андрій Пятов. Як передає ТСН, Пятов на перше місце поставив Левандовські, на друге - півзахисника "Манчестер Сіті" Кевіна де Брейне, на третє - захисника "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка.

Шевченко також віддав перше місце Левандовські, друге - півзахиснику "Ліверпуля" Тьаго Алькантарі, третє - ван Дейку.

Найкращим тренером року Пятов назвав Ханса-Дітера Фліка з "Баварії", другим - Клоппа, третім - Хулена Хулен Лопетегі з "Севільї".

Шевченко поставив на перше місце Клоппа, на друге - Фліка, на третє – Зінедіна Зідана з "Реала".

ФІФА The Best-2020

Церемонія вручення нагород ФІФА The Best відбулася 17 грудня. Через пандемію коронавірусу вона пройшла в онлайн-форматі.

Нагороду Левандовскі вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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Автор: Андрій Василюк