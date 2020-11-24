Інцидент стався в Чернігові.

24 листопада о 10 ранку близько 30 осіб прийшли в кабінет до виконуючого обов'язки директора стадіону імені Гагаріна в Чернігові Олександра Овчаренка і вчинили напад.

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Про це повідомляє "Суспільне спорт".

За інформацією джерела, Овчаренка вивели на вулицю і закинули в сміттєвий бак, а також розбили йому голову.

На деяких з нападників була символіка клубу УПЛ "Десна". Всіх організовано привезли на стадіон, а пізніше вивезли на машинах.

Варто відзначити, що раніше в цей же день на сторінці ультрас "Десни" в Instagram було розміщено повідомлення про те, що нове керівництво стадіону може заборонити команді проводити на ньому домашні поєдинки.

Олександр Овчаренко ці звинувачення заперечує.

Відео нападу опубліковано на YouTube-каналі Суспільне Чернігів.

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Автор: Данило Слесь