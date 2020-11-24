24 листопада о 10 ранку близько 30 осіб прийшли в кабінет до виконуючого обов'язки директора стадіону імені Гагаріна в Чернігові Олександра Овчаренка і вчинили напад.
Читайте такожУПЛ: Львів виграв у Десни і покинув останнє місце
Про це повідомляє "Суспільне спорт".
За інформацією джерела, Овчаренка вивели на вулицю і закинули в сміттєвий бак, а також розбили йому голову.
На деяких з нападників була символіка клубу УПЛ "Десна". Всіх організовано привезли на стадіон, а пізніше вивезли на машинах.
Варто відзначити, що раніше в цей же день на сторінці ультрас "Десни" в Instagram було розміщено повідомлення про те, що нове керівництво стадіону може заборонити команді проводити на ньому домашні поєдинки.
Олександр Овчаренко ці звинувачення заперечує.
Відео нападу опубліковано на YouTube-каналі Суспільне Чернігів.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Клуб УПЛ Колос відкрив оновлений стадіон (фото)
- Українська Прем'єр-ліга: результати 10-го туру, таблиця
- УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 10-го туру
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram