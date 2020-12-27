Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став переможцем у номінації "Найкращий гравець століття" за версією Globe Soccer Awards.
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Про це повідомляє Twitter-аккаунт Globe Soccer Awards.
Церемонія вручення нагород проходила в ОАЕ.
Приз "Найкращому гравцеві століття" вручався за підсумками виступів футболістів в період з 2001 по 2020 рік.
Конкурентами Роналду були Ліонель Мессі ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ліверпуль") і Роналдіньо.
🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the Globe Soccer Award for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 👏#CristianoRonaldo#CR7#Bvlgari#GlobeSoccerpic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Найкращим тренером 21 століття був визнаний наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, а найкращим клубом століття - мадридський "Реал".
Також в рамках церемонії були вручені нагороди за підсумками 2020 року. Найкращим клубом стала "Баварія", найкращим футболістом визнали Роберта Левандовскі, а найкращим тренером року - наставника мюнхенців Ханса-Дітера Фліка.
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