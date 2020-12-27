Кріштіану Роналду зі своєю нагородою / фото twitter.com/Globe_Soccer

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став переможцем у номінації "Найкращий гравець століття" за версією Globe Soccer Awards.

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Про це повідомляє Twitter-аккаунт Globe Soccer Awards.

Церемонія вручення нагород проходила в ОАЕ.

Приз "Найкращому гравцеві століття" вручався за підсумками виступів футболістів в період з 2001 по 2020 рік.

Конкурентами Роналду були Ліонель Мессі ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ліверпуль") і Роналдіньо.

Найкращим тренером 21 століття був визнаний наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, а найкращим клубом століття - мадридський "Реал".

Також в рамках церемонії були вручені нагороди за підсумками 2020 року. Найкращим клубом стала "Баварія", найкращим футболістом визнали Роберта Левандовскі, а найкращим тренером року - наставника мюнхенців Ханса-Дітера Фліка.

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Автор: Антон Дудар