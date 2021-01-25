Чемпіон світу з футболу 2014 року в складі збірної Німеччини Кевін Гросскройц завершив кар'єру.
Про це німець повідомив у себе в Instagram.
"Дякую всім за кожну мить - ми разом творили історію. Я прощаюсь, але скоро побачимось", - написав Кевін біля відеоролику.
Найбільше матчів в кар'єрі Гросскройц зіграв за дортмундську "Боруссію" під керівництвом Юргена Клоппа. За "джмелів" він провів 176 матчів з 2009 по 2015 рік. На його рахунку 23 забиті голи.
Після цього Кевін виступав за "Штуттгарт", "Дармштадт", а останнім клубом став "Юргорден" з третього дивізіону Німеччини.
За національну збірну зіграв 5 поєдинків та став чемпіоном світу.
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