Кевін Гросскройц вирішив повісити бутси на цвях і записав зворушливе відео.

Чемпіон світу з футболу 2014 року в складі збірної Німеччини Кевін Гросскройц завершив кар'єру.

Про це німець повідомив у себе в Instagram.

"Дякую всім за кожну мить - ми разом творили історію. Я прощаюсь, але скоро побачимось", - написав Кевін біля відеоролику.

Найбільше матчів в кар'єрі Гросскройц зіграв за дортмундську "Боруссію" під керівництвом Юргена Клоппа. За "джмелів" він провів 176 матчів з 2009 по 2015 рік. На його рахунку 23 забиті голи.

Після цього Кевін виступав за "Штуттгарт", "Дармштадт", а останнім клубом став "Юргорден" з третього дивізіону Німеччини.

За національну збірну зіграв 5 поєдинків та став чемпіоном світу.

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Автор: Будрін Артем