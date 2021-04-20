Футболісти планують обговорити доцільність створення Суперліги.

Капітан "Ліверпуля" Джордан Хендерсон скликав капітанів інших команд ліги, щоб поспілкуватися на рахунок створення Суперліги. Зокрема, гравці хочуть підготуватися до питань мас-медіа, які будуть неминуче поставлені найближчим вікендом.

Про це повідомляє авторитетний журналіст з Daily Mail Майк Кіган у своєму Twitter.

Лідер чемпіонів Англії хоче, щоб на цьому засіданні капітани команд виробили єдину позицію щодо Європейської Суперліги.

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Створення Суперліги: що відомо

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Автор: Артем Будрін