Джордан Хендерсон / фото REUTERS
Капітан "Ліверпуля" Джордан Хендерсон скликав капітанів інших команд ліги, щоб поспілкуватися на рахунок створення Суперліги. Зокрема, гравці хочуть підготуватися до питань мас-медіа, які будуть неминуче поставлені найближчим вікендом.
Про це повідомляє авторитетний журналіст з Daily Mail Майк Кіган у своєму Twitter.
Лідер чемпіонів Англії хоче, щоб на цьому засіданні капітани команд виробили єдину позицію щодо Європейської Суперліги.
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Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Главою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь у Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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