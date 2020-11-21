Кияни обіграли "Інгулець" у матчі 10-го туру.

Київське "Динамо" в десятому турі УПЛ грало в Кропивницькому з новачком елітного дивізіону "Інгульцем".

Динамівці проводили матч без 15 гравців, які вибули через коронавірус або травми.

Рахунок у матчі був відкритий на 15-й хвилині. Свій перший гол у сезоні забив Денис Гармаш.

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На 30-й хвилині "Інгулець" відправив м'яч у сітку воріт "Динамо", проте гол Олександра Козака був скасований після відеоповтору через офсайд.

На 80-й хвилині Микола Шапаренко дальнім ударом подвоїв перевагу киян.

У компенсований час ще один гол "Інгульця" був скасований через офсайд.

"Динамо" набрало 23 очки і продовжує лідирувати в УПЛ. У "Інгульця" - 7 очок і одинадцяте місце.

"Інгулець" - "Динамо" - 0:2

Голи: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

"Інгулець": Шуст, Балан, Павлов, Семенко, Квасний, Коваленко (Білоцерківець, 76), Запорожець, Козак (Плохотнюк, 88), Бартулович (Шишка, 84), Янаков, Січинава

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шепелєв, Гармаш (Белуце, 90+1), Буяльський, Шапаренко, Де Пена (Цитаїшвілі, 82), Супряга (Вербич, 63)

Попередження: Семенко, Козак, Балан - Гармаш, Кендзера, Забарний

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

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Автор: Антон Дудар