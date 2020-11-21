Київське "Динамо" в десятому турі УПЛ грало в Кропивницькому з новачком елітного дивізіону "Інгульцем".
Динамівці проводили матч без 15 гравців, які вибули через коронавірус або травми.
Рахунок у матчі був відкритий на 15-й хвилині. Свій перший гол у сезоні забив Денис Гармаш.
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На 30-й хвилині "Інгулець" відправив м'яч у сітку воріт "Динамо", проте гол Олександра Козака був скасований після відеоповтору через офсайд.
На 80-й хвилині Микола Шапаренко дальнім ударом подвоїв перевагу киян.
У компенсований час ще один гол "Інгульця" був скасований через офсайд.
"Динамо" набрало 23 очки і продовжує лідирувати в УПЛ. У "Інгульця" - 7 очок і одинадцяте місце.
"Інгулець" - "Динамо" - 0:2
Голи: Гармаш, 15, Шапаренко, 80
"Інгулець": Шуст, Балан, Павлов, Семенко, Квасний, Коваленко (Білоцерківець, 76), Запорожець, Козак (Плохотнюк, 88), Бартулович (Шишка, 84), Янаков, Січинава
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шепелєв, Гармаш (Белуце, 90+1), Буяльський, Шапаренко, Де Пена (Цитаїшвілі, 82), Супряга (Вербич, 63)
Попередження: Семенко, Козак, Балан - Гармаш, Кендзера, Забарний
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