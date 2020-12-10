Антоніо Конте був розсерджений після вильоту "Інтера" з єврокубків.

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте розлютився після матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" (0:0), за підсумками якого його команда покинула єврокубки.

Про це повідомляє Football Italia. Джерело зазначає, що Конте "був явно роздратований", коли давав інтерв'ю Sky Sport Italia відразу після гри і "відразу ж огризнувся на питання репортера".

Читайте також"Стратегія спрацювала": тренер Шахтаря проаналізував нічию в матчі з Інтером

Журналістка Анна Білло запитала, чи не було нерішучості в діях "Інтера" у вирішальному матчі. Конте на це відповів: "Ви можете висловити свою думку, я поважаю це. Але я категорично не згоден, що нам не вистачало рішучості, тому що мої гравці виклалися на повну".

Потім після кількох запитань репортер запитала у Конте, як так вийшло, що "Інтер" двічі зіграв з "Шахтарем" 0:0 після того, як в серпні в півфіналі Ліги Європи розгромив цього ж суперника з рахунком 5:0.

Це питання ще більше зіпсувало настрій Конте.

"Шахтар" приїхав сюди і змінив свою тактику гри, щоб нейтралізувати нас. Вони програли 0:5, тому вони змінилися. Думайте, перш ніж задавати питання!", - різко відповів тренер.

"Інтер" - "Шахтар": підсумки матчу

"Шахтар" - "Інтер": відеоогляд матчу

"Шахтар "набрав 8 очок і посів третє місце в групі в, поступившись "Боруссії" М, яка стала другою, за особистими зустрічами. "Інтер "(6 очок) став останнім. Таким чином, "Шахтар" вийшов у Лігу Європи.

У паралельному матчі "Реал" обіграв "Боруссію" М (2:0), набрав 10 очок і посів перше місце в групі в.

У першому колі ЛЧ "гірники" також зіграли з "Інтером" внічию - 0:0.

"Шахтар" у третьому сезоні поспіль посів третє місце на груповому етапі ЛЧ.

Свого суперника по плей-офф ЛЄ "Шахтар" дізнається 14 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар