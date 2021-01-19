"Мілан" на виїзді обіграв "Кальярі" і піднявся на вершину таблиці.

В рамках 18-го туру італійської Серії А "Мілан" на виїзді обіграв "Кальярі". Матч завершився з рахунком 2:0.

Обидва голи у складі "Мілана" забив 39-річний шведський форвард Златан Ібрагімович. На 7-й хвилині він реалізував пенальті, який сам заробив, а після перерви відзначився після пасу Давіде Калабрії.

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З 74-ї хвилини "Мілан" грав у меншості після вилучення Алексіса Салемакерса, проте зумів утримати перевагу в рахунку.

"Кальярі" - "Мілан" - 0:2

Голи: Ібрагімович, 7 (з пенальті), 51

"Кальярі": Краньо, Дзаппа (Паволетті, 80), Чеппітеллі, Годін, Лікоянніс, Наінгголан, Марін, Дункан (Оліва, 69), Перейро (Соттил, 57), Педро, Сімеоне (Черрі, 80)

"Мілан": Дж. Доннарумма, Калабрія, К'єр (Калулу, 46), Романьолі, Далот, Кессьє, Тоналі (Мейте, 72), Кастільєхо, Діас (Конті, 84), Хауге (Салемакерс, 66), Ібрагімович

Попередження: Годін, Чеппітеллі - Романьолі, Салемакерс

Видалення: Салемакерс, 74 (друге попередження)

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

"Мілан" набрав 43 очки і повернув собі одноосібне лідерство в Серії А. "Россонері" випереджають "Інтер", який днем раніше виграв у "Ювентуса", на 3 очки.

У топ-п'ятірку Серії А також входять "Наполі" (34 очки в 17 іграх), "Рома"(34/18) і "Ювентус" (33/17).

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Автор: Антон Дудар