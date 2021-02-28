Іван Федик видав одну з найбільш яскравих цитат сезону в чемпіонаті України.

Головний тренер львівського "Руху" Іван Федик після матчу 16-го туру УПЛ проти "Колоса" висловив своє невдоволення роботою арбітра зустрічі Олександра Омельченка.

Федик розкритикував суддю в ефірі програми "Тур Online", передає сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Враження такі: за планом було вбивство тупим невідомим суддею - як у Агати Крісті. Він і далі залишатиметься невідомим, якщо так продовжить судити матчі. Проблема тих, хто складав той план - ми граємо до кінця. Просто проаналізуйте гру на цьому стадіоні і ви зрозумієте. Я не буду зараз конкретизувати. Я нікого не звинувачую. Проаналізуйте і будете потім говорити", - сказав Федик.

Читайте такожНереалізований пенальті, червоні картки та переможний гол на 96-й хвилині: Колос та Рух зіграли драматичний матч (відео)"Я не дозволю знущатися над моєю командою, відповідно я робив зауваження і головному, і четвертому арбітру! Може їм роздрукувати правила, щоб почитали?", - додав тренер.

Відзначимо, що перший гол у матчі був забитий після порушення правил проти голкіпера "Руху", яке арбітр не побачив. У кінцівці матчу за рахунку 1:1 арбітр призначив пенальті у ворота гостей, а також вилучив гравця львів'ян Мар'яна Мисика. Одинадцятиметровий не був реалізований, а через хвилину арбітр зрівняв склади, а також червону картку за надмірні емоції отримав Федик. У підсумку на шостій компенсованій хвилині "Рух" зумів вирвати перемогу.

"Колос" - "Рух": підсумки матчу

"Рух" переміг з рахунком 2:1 і перервав п'ятиматчеву серію "Колоса" без поразок.

"Рух" набрав 13 очок і піднявся на 11-е місце в таблиці УПЛ.

У "Колоса" після 16 матчів в активі 22 очки і сьома позиція.

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Автор: Антон Дудар