А Андреа Аньєллі вже після гри образив Антоніо Конте.

Під час матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії між "Ювентусом" і "Інтером" розгорівся конфлікт між головним тренером міланського клубу Антоніо Конте і президентом "Ювентуса" Андреа Аньєллі.

Йдучи в підтрибунне приміщення після закінчення першого тайму, тренер "Інтера" показав середній палець у бік трибун, де знаходилися керівники "Ювентуса". Цей жест потрапив у трансляцію матчу.

Як стверджує La Gazzetta dello Sport, непристойний жест був адресований саме Аньєллі. Також Конте, за даними видання, кинув на адресу президента "Юве" образу.

Аньєллі в свою чергу після гри образив Конте, імовірно сказавши йому: "Заткнись, м*дак".

Також наголошується, що тренер і президент з'ясовували стосунки в підтрибунному приміщенні.

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Після гри Конте заявив, що весь перший тайм він чув образи на свою адресу з лавки запасних "Ювентуса".

"Ювентус" повинен говорити правду. Думаю, четвертий суддя чув і бачив, що відбувалося протягом усього матчу. На мій погляд, вони повинні бути більш ввічливими. Їм потрібно проявляти більше поваги до тих, хто працює", - сказав Конте.

Відносини між Конте і Аньєллі зіпсувалися ще в 2014 році, коли тренер пішов у відставку з "Ювентуса" на старті сезону через розбіжності, пов'язані з трансферами.

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Автор: Антон Дудар