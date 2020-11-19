Після завершення групового етапу Ліги націй 2020-2021 став відомий склад кошиків для жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Згідно з рейтингом ФІФА, в якому збірна України займає 24-е місце, "жовто-сині" отримали місце в другому кошику.

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Склад кошиків

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди

Кошики 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

Церемонія жеребкування пройде 7 грудня в Цюріху. За її підсумками 55 збірних будуть розбиті на п'ять груп по шість збірних і п'ять груп по п'ять команд.

Матчі відбіркового раунду пройдуть з березня по листопад 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Всього від Європи на ЧС-2022 виступлять 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу вийдуть 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах буде розіграно ще 3 путівки.