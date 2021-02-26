Боротьбу за трофей продовжать шістнадцять команд.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. За його підсумками своїх суперників дізналися і українські "Шахтар" та "Динамо".

В ході жеребкування, яке пройшло без сіяних і несіяних команд, були сформовані вісім пар.

Результати жеребкування

"Аякс" (Нідерланди) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

"Динамо" Київ (Україна) - "Вільярреал" (Іспанія)

"Рома" (Італія) - "Шахтар" (Україна)

"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Тоттенхем" (Англія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Мілан" (Італія)

"Славія" (Чехія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Гранада" (Іспанія) - "Мольде" (Норвегія)

Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть 11 березня, а матчі-відповіді - 18 березня.

Команди, які вказані другими, матчі-відповіді проведуть на своєму полі.

Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2020-2021 пройшли 18 і 25 лютого: результати ігор у відповідь.

На першій стадії плей-офф не могли зустрітися команди з однієї країни, а також виступали в одних групах. З 1/8 фіналу ці обмеження зняті.

Боротьбу за трофей продовжують чотири команди, які раніше вже вигравали Кубок УЄФА/Лігу Європи: "Шахтар", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем".

"Шахтар" і "Динамо" разом пробилися до 1/8 фіналу Ліги Європи вперше з сезону 2008-2009, коли турнір ще називався Кубком УЄФА.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар