У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. За його підсумками своїх суперників дізналися і українські "Шахтар" та "Динамо".
В ході жеребкування, яке пройшло без сіяних і несіяних команд, були сформовані вісім пар.
Результати жеребкування
"Аякс" (Нідерланди) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
"Динамо" Київ (Україна) - "Вільярреал" (Іспанія)
"Рома" (Італія) - "Шахтар" (Україна)
"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Тоттенхем" (Англія)
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Мілан" (Італія)
"Славія" (Чехія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Гранада" (Іспанія) - "Мольде" (Норвегія)
Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть 11 березня, а матчі-відповіді - 18 березня.
Команди, які вказані другими, матчі-відповіді проведуть на своєму полі.
Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати
- Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2020-2021 пройшли 18 і 25 лютого: результати ігор у відповідь.
- На першій стадії плей-офф не могли зустрітися команди з однієї країни, а також виступали в одних групах. З 1/8 фіналу ці обмеження зняті.
- Боротьбу за трофей продовжують чотири команди, які раніше вже вигравали Кубок УЄФА/Лігу Європи: "Шахтар", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем".
- "Шахтар" і "Динамо" разом пробилися до 1/8 фіналу Ліги Європи вперше з сезону 2008-2009, коли турнір ще називався Кубком УЄФА.
- Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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