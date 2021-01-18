Сергій Кривцов поділився своїми музичними вподобаннями.

Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України з футболу Сергій Кривцов відповів на питання про те, з ким заспівав би в дуеті разом.

Про це стало відомо з його інтерв'ю у програмі Вацко Light.

За словами Кривцова, щоб почати співати пісні, йому необхідно випити два келихи вина. А от дуетом він би заспівав з Михайлом Кругом - російським виконавцем шансону, якого вбили у 2002 році.

"Я співаю такі пісні... Вони не будуть популярні. Застільні, де не треба витягувати високу ноту. Якби був Михайло Круг живий, я б з ним заспівав", - зробив сенсаційну заяву Сергій Кривцов.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Кривцов провів 9 поєдинків в усіх турнірах та забив один гол.

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Автор: Будрін Артем