Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України з футболу Сергій Кривцов відповів на питання про те, з ким заспівав би в дуеті разом.
Про це стало відомо з його інтерв'ю у програмі Вацко Light.
За словами Кривцова, щоб почати співати пісні, йому необхідно випити два келихи вина. А от дуетом він би заспівав з Михайлом Кругом - російським виконавцем шансону, якого вбили у 2002 році.
"Я співаю такі пісні... Вони не будуть популярні. Застільні, де не треба витягувати високу ноту. Якби був Михайло Круг живий, я б з ним заспівав", - зробив сенсаційну заяву Сергій Кривцов.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Кривцов провів 9 поєдинків в усіх турнірах та забив один гол.
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