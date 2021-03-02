Компанію зірці складе коуч, який зміг побороти рак.

Всесвітньо відомий форвард Златан Ібрагімович готується проявити вокальні здібності на легендарній сцені італійського міста Сан-Ремо.

Про це повідомляє популярний блогер Альфредо Педулла на своєму сайті.

39-річний нападник "Мілану" отримав запрошення на традиційний щорічний музичний фестиваль.

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Швед виконає пісню "Волоцюга", яку ще в 1972 році співала італійська група Nomadi. Допомагати Златану буде тренер "Болоньї" Сініша Міхайлович. 52-річний серб нещодавно поборов онкологічне захворювання.

У 2006-2008 роках Сініша був асистентом головного тренера "Інтеру", а Ібра в той час виступав за "нерадзуррі". Між ними вже тоді зав'язалися приятельські стосунки.

Зауважимо, що 71-й фестиваль в Сан-Ремо пройде з 2 по 6 березня.

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Автор: Будрін Артем