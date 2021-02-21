"Інтер" зміцнився на вершині турнірної таблиці Серії А.

У центральному матчі 23-го туру Серії А зустрічалися "Мілан" та "Інтер".

Справжньої битви в дербі не вийшло - "нерадзурі" домінували в матчі і здобули розгромну перемогу.

Читайте такожЛідер чемпіонату Італії Мілан ганебно програв новачку дивізіонуДубль у переможців зробив Лаутаро Мартінес, який відзначився у дебютах кожного з таймів. А Ромелу Лукаку забив свій 17-й гол і вийшов на перше місце в гонці бомбардирів чемпіонату Італії (у Кріштіану Роналду - 16 м'ячів).

"Мілан" - "Інтер" - 0:3

Голи: Мартінес, 5, 57, Лукаку, 65

"Мілан": Дж. Доннарумма, Калабрія, К'єр, Романьолі, Ернандес, Тоналі (Мейте, 66), Кессьє, Салемаркес (Леау, 67), Чалханоглу, Ребіч, Ібрагімович (Кастільєхо, 74)

"Інтер": Ханданович, Шкрініар, Де Врей, Бастоні, Хакімі (Янг, 83), Барелла (Відаль, 85), Брозович, Еріксен (Гальярдіні, 78), Перішіч (Дарміан, 78), Лукаку, Мартінес (Санчес, 78)

Серія А: положення команд

"Інтер" набрав 53 очки в 23 турах і відірвався від "Мілана" на 4 пункти.

Далі в таблиці йдуть "Рома" (22 матчі, 43 очки), "Лаціо" (23 матчі, 43 очки), "Ювентус" (21 матч, 42 очки) і "Наполі" (21 матч, 40 очок)

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Автор: Антон Дудар