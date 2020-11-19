Назарій Русин отримав травму на тренуванні / фото upl.ua
Форвард київського "Динамо" Назарій Русин переніс операцію у зв'язку з переломом ключиці.
Про це повідомив офіційний сайт київського клубу.
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Зазначається, що на відновлення Русину знадобиться близько трьох місяців.
Як повідомляє "Динамоманія", травму нападник отримав під час двосторонньої гри на тренуванні киян.
У поточному сезоні Русин провів за "Динамо" один матч, вийшовши на заміну у грі УПЛ проти "Шахтаря" (0:3).
Всього на рахунку нападника 41 матч і 11 голів за київський клуб.
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