Нападник Назарій Русин вже переніс операцію.

Форвард київського "Динамо" Назарій Русин переніс операцію у зв'язку з переломом ключиці.

Про це повідомив офіційний сайт київського клубу.

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Зазначається, що на відновлення Русину знадобиться близько трьох місяців.

Як повідомляє "Динамоманія", травму нападник отримав під час двосторонньої гри на тренуванні киян.

У поточному сезоні Русин провів за "Динамо" один матч, вийшовши на заміну у грі УПЛ проти "Шахтаря" (0:3).

Всього на рахунку нападника 41 матч і 11 голів за київський клуб.

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Автор: Антон Дудар